O projeto de lei de ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia, Israel e Taiwan avançou em mais uma fase no Senado do país. Em uma votação extraordinária neste domingo (11), o projeto recebeu 67 votos favoráveis e 27 contrários. O pacote envolve ajuda de US$ 95,3 bilhões (aproximadamente de R$ 472 bilhões) a aliados do presidente Joe Biden, com a liberação ao Executivo de gastos emergenciais nesta cifra.