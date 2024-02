O promotor equatoriano César Suárez, assassinado em Guayaquil, pediu informações sobre Inda Peñarrieta, esposa do narcotraficante foragido Adolfo Macías, conhecido como Fito, a pedido do governo argentino, que expulsou na sexta-feira vários familiares do chefe criminoso, noticiaram, no fim de semana, veículos de imprensa de Argentina e Equador.