Israel refutou as acusações de genocídio em sua campanha militar na Faixa de Gaza no segundo dia de audiências na Corte Internacional de Justiça (CIJ), em Haia. O país classificou-as como "grosseiramente distorcidas" e argumentou que o fim das ofensivas deixaria o território israelense vulnerável. Uma ação foi apresentada ao CIJ pela África do Sul na quinta-feira (11).