O governo federal anunciou nesta quarta-feira (10) que apoiará a denúncia da África do Sul à Corte Internacional de Justiça da ONU para apurar a acusação de que Israel teria cometido genocídio contra o povo palestino em Gaza. A ação do país africano foi apresentada ao tribunal, a Corte de Haia, no dia 29 de dezembro de 2023.