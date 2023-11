Israel reagiu com críticas à resolução aprovada na quarta-feira (15) no Conselho de Segurança da ONU que prevê pausas humanitárias na guerra em Gaza, e libertação dos reféns mantidos pelo Hamas no enclave. Embora cite o grupo terrorista, o texto não condena os ataques contra território israelense em 7 de outubro, o que fez o embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, classificar a resolução de "desligada da realidade".