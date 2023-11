Os militares dos Estados Unidos anunciaram no X (antigo Twitter) que um submarino de mísseis guiados enviado por eles chegou ao Oriente Médio nesse domingo (5). A foto publicada com o anúncio mostra a embarcação no Canal de Suez, a nordeste do Cairo, no Egito. A medida faz parte da tentativa do governo Joe Biden de evitar um conflito mais amplo em meio à guerra entre Israel e Hamas.