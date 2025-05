Dom Jaime foi o 105º cardeal a votar no conclave. Arquidiocese de Porto Alegre / Divulgação

O cardeal dom Jaime Spengler afirmou, nesta quinta-feira (8), que a escolha do cardeal Robert Prevost para ser o novo papa Leão XIV no Vaticano, refletiu a diversidade e os anseios da Igreja em todo o mundo.

Arcebispo de Porto Alegre e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), dom Jaime foi o 105º cardeal a votar no conclave.

— A escolha do cardeal Prevost para bispo de Roma foi muito tranquila, marcada por um ambiente de fraternidade e oração — afirmou o cardeal, em áudio enviado à Rádio Gaúcha.

Dom Jaime Spengler explicou que os dias que antecederam a decisão do novo papa também foram importantes para que, cardeais, do mundo todo, pudessem se manifestar a respeito do que desejam para a Igreja.

— Foram dias de muita aprendizagem, uma vez que tivemos a possibilidade de ter uma visão maior, mais ampla, eu diria, daquilo que é a Igreja nas várias realidades mundo afora — ressaltou Spengler.

A escolha do nome “Leão XIV”

O cardeal brasileiro também comentou o significado da escolha do nome Leão XIV. Ele associou a decisão com temas sociais que desafiam as comunidades:

— Papa Leão, nome que o cardeal Prevost escolheu para assim ser chamado, expressa uma realidade muito presente na história mundial.

Ele recordou que Leão XIII, o papa no final do século 19, teve papel importante na defesa dos direitos dos trabalhadores.

— Leão XIII deu um grande impulso, por assim dizer, à questão do trabalho e do emprego. E hoje a realidade da nossa sociedade também é marcada pelo desafio de trabalho digno para todos — disse Spengler, sobre o "papa dos operários".

Por fim, dom Jaime ressaltou que a escolha do nome reflete essa preocupação atual:

— A escolha do nome Leão XIV tem relação com esta realidade dura, que todos experimentamos no cotidiano de nossas comunidades.

Papa XIV

Robert Prevost é o primeiro norte-americano a assumir o comando da Igreja Católica Apostólica Romana. ANDRÉAS SOLARO / AFP

O conclave elegeu nesta quinta o cardeal Robert Prevost, de 69 anos, como sucessor do papa Francisco. Ele é o primeiro norte-americano a assumir o comando da Igreja Católica Apostólica Romana, adotando o nome de Leão XIV.

A eleição foi confirmada após uma série de votações que se estenderam por dois dias. A tradicional fumaça branca surgiu às 13h07min (horário de Brasília), seguida pelo anúncio oficial na sacada da Basílica de São Pedro.

Nascido em Chicago em 14 de setembro de 1955, Prevost tem ascendência francesa, italiana e espanhola. Estudou matemática e filosofia antes de se tornar missionário no Peru, em 1985.