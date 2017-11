O homem que jogou sua caminhonete contra ciclistas em Nova York teria deixado um bilhete expressando sua lealdade do grupo Estado Islâmico, informou a imprensa americana esta quarta-feira.

O jornal The New York Times, citando dois oficiais de segurança, afirmou que o homem escreveu a mão bilhetes em árabe, achados perto do veículo.