O presidente da Argentina Mauricio Macri propôs, nesta segunda-feira (30), a empresários, políticos e sindicalistas um acordo para as reformas de "responsabilidade fiscal, criação de empregos e qualidade institucional", após sair fortalecido das eleições legislativas de meio de mandato.

"Convoco-lhes a alcançar consensos básicos para traçar um roteiro que nos dê estabilidade e nos leve a uma Argentina mais justa e integrada. Entramos em uma etapa de reformismo permanente", disse diante de cerca de 170 convidados no Centro Cultural Kirchner (CCK).

A coalizão macrista Cambiemos foi a força mais votada nas eleições parlamentares de meio de mandato da semana passada, mas não deixou de ser minoria no Congresso. Por isso, ele precisa de alianças com peronistas para governar.

O déficit fiscal supera 4% do Produto Interno Bruto (PIB), antes do pagamento da dívida. A inflação está em torno de 18%, e em setembro superou a meta anual do Banco Central, de entre 12% e 17%. O desemprego está em 8,7%.