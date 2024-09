Ladrões de gado estão levando medo a produtores rurais que possuem propriedades na fronteira do Brasil com o Uruguai, em Santana do Livramento. Na quinta-feira (5), um sistema de monitoramento via GPS flagrou o momento em que quatro homens a cavalo e armados furtaram 20 cabeças. A ação foi acompanhada pelo Grupo de Investigação da RBS (GDI) em tempo real a partir de um grupo de WhatsApp formado por produtores.