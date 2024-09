Loterias ilegais de colombianos ganham novos nomes e se espalham pela Região Metropolitana

O jogo clandestino patrocinado por migrantes estrangeiros está disseminado pela Região Metropolitana. Em 2023, o Grupo de Investigação da RBS (GDI) mostrou como colombianos exploravam uma loteria ilegal em vários bairros de Canoas. Eles vendiam cartelas do Bono a Estrela, com direito a prêmios de até R$ 5 mil para quem acertasse uma sequência de quatro números. Após a série de reportagens publicada em julho, que mostrou operadores e gerentes do jogo, um grupo de 11 estrangeiros foi preso no mesmo mês pela Polícia Civil por exploração de jogo de azar.