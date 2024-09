A dois dias do início do Acampamento Farroupilha 2024, o barulho de obras ecoa no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho nesta quinta-feira (5). Em alguns pontos, já há churrasco e música. A montagem do evento, um dos maiores do Estado em celebração à cultura gaúcha, está nos preparativos finais para receber o público a partir de sábado (7). Neste ano, o parque contará com 187 piquetes — número menor do que em 2023, quando foram 232.