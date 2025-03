Santa Maria Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Construção de ponte sobre o Arroio Grande, na RS-287, segue sem previsão de início

Antiga estrutura foi levada pela enxurrada no dia 30 de abril do ano passado. Concessionária que administra a estrada afirma que o projeto, encaminhado ao governo do Estado em 15 de novembro do ano passado, passa por uma terceira vistoria

