Foi liberado nesta sexta-feira (31) o tráfego na ponte provisória sobre o Arroio Grande, no km 226 da rodovia RS-287, em Santa Maria, na região central do Estado. Com isso, está permitido o trânsito pela pista no modelo pare e siga: apenas um veículo de até 80 toneladas passa por vez, com velocidade máxima de 20 km/h. A infraestrutura original caiu com a força das águas em 30 de abril.