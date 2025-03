Morre o radialista Salomão Ésper, aos 95 anos, em São Paulo

"Hoje a radiodifusão brasileira está de luto. Nos deixou Salomão Ésper. Foram 95 anos bem vívidos desse radialista que, desde os tempos da Rádio América, foi uma referência na história do Grupo Bandeirantes", diz trecho da publicação do museu, em texto assinado pelo diretor Elmo Francfort.

Ésper nasceu em Santa Rita do Passa Quatro, em São Paulo, em 1929. Chegou a se formar em Direito, mas trabalhou como locutor desde muito jovem . Iniciou a jornada como comunicador em 1948, inicialmente na Rádio Cruzeiro do Sul — posteriormente migrando para a Rádio América.

O velório foi realizado na tarde de domingo, no Funeral Home, em São Paulo. A morte de Ésper também foi lamentada na televisão, com uma reportagem em homenagem ao radialista, exibida pela Band.

"Quem conheceu Salomão Ésper com certeza teve a predileção de ter por perto um ser humano do alto do melhor bom humor, preocupado com a saúde de todos ao seu redor, principalmente pelo bem estar e a boa informação para que todos vivam felizes", pontua outro trecho do texto nas redes sociais.