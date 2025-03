Estouro de peças do piso na prefeitura de Torres provoca evacuação do local

O estouro de cerâmicas em um dos pavimentos do prédio da prefeitura de Torres, no Litoral Norte, nesta quarta-feira (19), provocou a evacuação do local. Segundo o prefeito, Delci Dimer, por volta de 14h, os servidores observaram o surgimento de rachaduras em peças do piso do corredor, que fica entre as secretarias de Esporte e Cultura, no terceiro andar.