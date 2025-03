Amigo de Robinho envolvido em caso de estupro é encontrado morto em Santos

Instagram / @rudgs79 / Reprodução

Rudney Gomes da Silva, amigo e segurança do ex-jogador Robinho, foi encontrado morto na noite de terça-feira (18) no estacionamento de um prédio no bairro Gonzaga, em Santos (SP).

A síndica do edifício acionou a Polícia Militar. De acordo com o boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte dele no local.

O caso foi registrado como suicídio na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos.

Envolvimento

Rudney era um dos cinco homens identificados pela vítima de um estupro coletivo ocorrido em 2013, na Itália.

Rudney foi citado no processo, mas não foi condenado, pois já havia deixado o país e não chegou a ser notificado pela Justiça italiana para a audiência preliminar.

Relembre o caso

O ex-atacante do Santos foi condenado pela Justiça da Itália em 2017, em primeira instância, a nove anos de reclusão pelo crime de estupro.

Conforme as investigações, Robinho e cinco amigos estupraram uma jovem albanesa em um camarim da boate milanesa Sio Café. Os outros suspeitos deixaram a Itália ao longo da investigação e, por isso, a participação deles no ato é alvo de outro processo.

Transcrições de interceptações telefônicas mostraram que Robinho revelou ter participado do ato. Em 2017, a Justiça italiana se baseou principalmente nessas gravações para condenar o atacante.

Por 9 a 2 votos, STF decidiu manter Robinho na prisão. Ivan Storti / Santos/Divulgação

Além das gravações telefônicas, a polícia italiana instalou um grampo no carro de Robinho e conseguiu captar outras conversas. Para a Justiça italiana, as conversas são "autoacusatórias". As escutas exibem um diálogo entre o jogador e um músico, que tocou naquela noite na boate e avisou ao atleta sobre a investigação.

Atualmente, o ex-jogador cumpre a pena de nove anos na Penitenciária 2 de Tremembé (SP).

Procure ajuda

Caso você esteja enfrentando alguma situação de sofrimento intenso ou pensando em cometer suicídio, pode buscar ajuda para superar este momento de dor. Lembre-se de que o desamparo e a desesperança são condições que podem ser modificadas e que outras pessoas já enfrentaram circunstâncias semelhantes.

Se não estiver confortável em falar sobre o que sente com alguém de seu círculo próximo, o Centro de Valorização da Vida (CVV) presta serviço voluntário e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo e anonimato. O CVV (cvv.org.br) conta com mais de 4 mil voluntários e atende mais de 3 milhões de pessoas anualmente. O serviço funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados), pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil (confira os endereços neste link).