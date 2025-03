Servidores de Passo Fundo rejeitam proposta de reajuste e cobram nova oferta do Executivo

Assembleias foram realizadas na quinta-feira (20) no Paço Municipal. PMPF / Divulgação

Os servidores municipais de Passo Fundo voltaram a rejeitar a proposta de reajuste salarial de 5,06% apresentada pela prefeitura nas duas assembleias realizadas na tarde de quinta-feira (20).

Enquanto o Sindicato dos Servidores Municipais (Simpasso) aguarda uma nova proposta com ganho real, o Sindicato dos Professores Municipais (CMP) destacou a necessidade de respeitar o piso nacional do magistério e criticou a falta de avanços nas negociações.

O Simpasso reforçou a expectativa de que o Executivo apresente uma nova proposta com ganho real. Com a rejeição, a assembleia da data-base 2025 permanece aberta desde a última sexta-feira (14). Conforme o sindicato, a categoria segue mobilizada e aguarda um posicionamento e nova proposta do governo municipal.

O CMP também rejeitou a proposta de forma unânime, com críticas à falta de compromisso do Executivo em garantir o reajuste do piso nacional do magistério. Uma das diretoras, Débora Soares, destacou que a prática de não pagar o reajuste do piso tem prejudicado o plano de carreira dos docentes.

— O nível 1 do plano de carreira já foi extinto e se continuarmos aceitando essa falta de reajuste, o nível 2 também será impactado em breve — afirmou Débora.

A categoria também cobrou a separação das negociações salariais — a prefeitura tem oferecido o mesmo percentual de reajuste do Simpasso. Segundo o CMP, a negociação em conjunto beneficia o Executivo, que utiliza o limite da folha de pagamento como justificativa para não conceder reajustes adequados.

Ofícios serão entregues ao Executivo na tarde desta sexta-feira (21), informando os resultados das assembleias, que foram as negativas ao índice, o qual a prefeitura de Passo Fundo classifica como a proposta final.

Caso não seja reaberta uma nova mesa de negociação, a tendência é que novas assembleias sejam convocadas para os sindicatos deliberarem uma paralisação.

O que diz a prefeitura

Questionada, a prefeitura de Passo Fundo disse que vai manter a proposta de reajuste em 5,06% nos salários e 6,25% no vale-alimentação tanto ao Simpasso quanto ao CMP. O projeto de lei será encaminhado à Câmara de Vereadores na próxima semana.

"A prefeitura de Passo Fundo traz esta proposta com cautela e responsabilidade, como fez nos últimos anos. Qualquer % a mais poderá trazer consequências e impactos na folha difíceis de reverter", afirmou o Executivo.