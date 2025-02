Jovem sem filhos é preso por engano por atraso no pagamento de pensão alimentícia

Gustavo Ferreira, 20 anos, foi preso injustamente por atraso no pagamento de pensão alimentícia, mesmo sem ter filhos. O jovem permaneceu pouco mais de 24 horas na prisão até que o erro fosse corrigido em audiência de custódia, realizada no último dia 29, com o auxílio da Defensoria Pública do Distrito Federal. As informações são do portal g1.