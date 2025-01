Stanley anuncia recall no Brasil de tampas de dois modelos de garrafas térmicas; saiba como fazer

A Stanley anunciou, nesta sexta-feira (31), um recall de dois modelos de garrafas térmicas: a Switchback e a Trigger Action. Os produtos foram fabricados na China entre os anos de 2016 e 2022, e apresentaram problema na tampa. Os clientes de produtos desses modelos ganharão uma tampa de reposição. Segundo a nota, no caso das garrafas térmicas Switchback, o defeito foi encontrado na de 473 ml (16oz) com número de identificação 20-01436.

No caso da Trigger Action, elas envolvem as de 354 ml (12oz) e de 250 ml (8.5oz). Os números de identificação da garrafa de 354 ml são o 20-02825, 20-02033. Já no caso da de 250ml, é o lote 20-02824.

Em dezembro, a marca norte-americana já havia retirado do mercado 2,6 milhões de garrafas térmicas dos mesmos modelos nos Estados Unidos. As falhas nas roscas das tampas apresentavam "risco de queimaduras".



"As roscas da tampa podem encolher quando expostas ao calor e ao torque, fazendo com que a tampa se solte durante o uso, representando um risco de queimaduras", alertou a empresa, em nota.