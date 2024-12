Stanley retira milhões de garrafas do mercado após usuários sofrerem queimaduras

A Stanley, marca norte-americana de artigos para bebidas, retirou do mercado , nesta quinta-feira (12), 2,6 milhões de garrafas térmicas dos modelos Switchback e Trigger Action , devido a falhas nas roscas das tampas que podem causar "risco de queimaduras".

A ordem foi da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos Estados Unidos após dezenas de relatos de queimaduras com líquidos quentes.

O órgão informou que a Stanley recebeu 91 reclamações em todo o mundo por esse motivo e que foram registrados 38 feridos por queimaduras . A empresa afirmou em um comunicado que está "comprometida com a melhoria constante e focada em criar produtos de qualidade feitos para durar a vida inteira".

Alta popularidade

As canecas e copos Stanley ganharam popularidade nos últimos anos. Os novos lançamentos de copos de edição limitada geraram longas filas fora das lojas e até brigas entre clientes desesperados para conseguir os produtos.

Uma mulher foi presa na Califórnia no início deste ano por supostamente furtar 65 produtos Stanley no valor de quase US$ 2,5 mil (R$ 14,8 mil na cotação atual) em uma loja.