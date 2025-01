Florianópolis amanhece com chuva e registra novos alagamentos nesta sexta-feira

De acordo com a prefeitura, cinco pessoas estão desabrigadas e 38 desalojadas na capital catarinense. Quatro abrigos foram abertos para receber os atingidos pela chuva.

Conforme informou o g1 , foram registradas 23 quedas de muro, 18 deslizamentos, quedas de árvores, danos em via pública e muitos pontos de alagamento.

Situação de quinta-feira

Segundo a prefeitura de Florianópolis, choveu mais de 200 milímetros em 24 horas no município . Voos no Aeroporto Internacional de Florianópolis e o transporte coletivo também foram afetados.

A chuva também promoveu bloqueios de rodovias na região da Grande Florianópolis. Na BR-282, km 4, sentido BR-101, a via chegou a ficar coberta pela água e parcialmente bloqueada.

No Caminho dos Açores, em Santo Antônio do Lisboa, uma cratera chegou a ser aberta. Conforme o portal NSC Total, o motorista conseguiu sair do veículo sem ferimentos.