Ainda sob alerta de novos temporais, atingidos pela chuva em Santa Catarina usam fim de semana para limpar casas e comércios

O final de semana até teve sol em Santa Catarina, mas, para muitos catarinenses, o sábado e o domingo foram de trabalho para recuperar pontos atingidos pela chuva histórica registrada entre quarta (15) e sexta-feira (17). Neste domingo (19), o dia começou com sol entre nuvens e calor, mas ainda há previsão de retorno da instabilidade.

A Defesa Civil de SC emitiu alertas para possibilidade de temporais e chuva intensa, começando neste domingo e avançando pelo Estado na segunda-feira. Uma frente fria vinda do Rio Grande do Sul intensifica a condição, com formação de temporais com raios, vendo e granizo.

Em São José, na Grande Florianópolis, uma rede de solidariedade se formou no Condomínio Gerôncio Thives, onde 72 famílias tiveram as moradias invadidas pela água ainda na tarde de quinta. São moradores de apartamentos térreos que perderam tudo.

A força do Rio Araújo, que costeia o conjunto habitacional, derrubou parte do muro. O salão de festas do condomínio virou um ponto de coleta de doação. Neste domingo, equipes da assistência social da prefeitura estavam no local cadastrando os pedidos de auxílio.

— Na hora que estourou aqui o muro, eu estava exatamente aqui no salão de festas. Então eu vi exatamente quando estourou. Faz mais de 30 anos que a gente não via uma enchente dessa proporção aqui, porque chegou na cintura da gente. Muita gente perdeu tudo. Tinha família com recém-nascido, que tinham montado agora o quartinho — relata a moradora Amanda Santos, 42 anos.

— Estamos fazendo um esforço coletivo, fazendo café da manhã, almoço e janta aqui (no salão) também — acrescenta.

Próximo dali, Christian Ricken, 39, e Sheila Santos, 37, separavam os itens da papelaria que possuem para ver o que era possível salvar. O casal mora em cima da loja.

— A gente não tinha histórico de enchente aqui, então, de alguma forma, a gente meio que desacreditou, né? A gente tentou levantar as mercadorias da loja, só que realmente começou a encher muito rápido. Nós estamos na época do volta às aulas, então a gente está mais abastecido do que nunca, então realmente foi muita coisa (perdida) — avalia Ricken.

Christian Ricken perdeu produtos em sua papelaria. André Ávila / Agencia RBS

Segundo a prefeitura de São José, em 48 horas, choveu cerca de 387 milímetros. Cerca de 400 famílias procuraram a assistência social. Um abrigo chegou a ser montado, mas, como a água baixou em cerca de quatro horas, a estrutura foi desmobilizada.

Conforme o último balanço da Defesa Civil de Santa Catarina, 76 pessoas seguem desabrigadas e 200 desalojadas. Na sexta, o número de moradores fora de casa chegou a passar de 2 mil.