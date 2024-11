Morreu nesta sexta-feira (1º) a aposentada Norma Dorst, aos 89 anos. A moradora de Roca Sales, no Vale do Taquari, ficou conhecida em um vídeo publicado nas redes sociais que mostrava seu reencontro emocionado com uma vizinha após a enchente de maio passado ter destruído as casas de ambas. Norma e Anilda Castoldi, 81 anos, moraram lado a lado e ficaram distantes por 20 dias, em abrigos, até voltarem ao lugar onde viveram por 40 anos, agora destruído.