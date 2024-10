Vale do Caí Notícia

Mulher morre após sofrer choque elétrico em casa em Montenegro

Caso foi registrado no final da manhã desta terça-feira, no bairro Faxinal. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi eletrocutada quando lava-jato que ela operava entrou em contato com água de piscina

22/10/2024 - 21h33min Atualizada em 22/10/2024 - 21h34min