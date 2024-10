A 6ª Vara Federal de Porto Alegre condenou a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a pagar R$ 100 mil para a família de um professor universitário que faleceu de câncer devido à exposição ao amianto — uma substância cancerígena. O homem teve um mesotelioma maligno de pleura. De acordo com a decisão de quinta-feira (3), ficou comprovada a relação entre a doença e a atividade profissional.