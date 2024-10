Conversas Cruzadas: José Dirceu tem condenações anuladas por Gilmar Mendes; acerto ou erro?

No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr. recebe o advogado e professor de Direito Penal Empresarial, doutor em Ciências Jurídico-Criminais pela Universidade de Coimbra, Marcelo Almeida Ruivo, e o advogado e professor de Direito Processual Penal, doutor em Direito pela Unisinos, ⁠Lúcio de Constantino, para debater se a decisão de Gilmar Mendes de anular as condenações de José Dirceu foi um acerto ou erro.