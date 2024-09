No dia em que se completa um ano da enchente de setembro no Vale do Taquari, começam a ser concretadas nesta quarta-feira (4) as fundações para contrução das primeiras 13 casas permantes que serão entregues a famílias atingidas pela tragédia climática de 2023 em Muçum. As unidades, executadas pela iniciativa privada, devem ficar prontas em até 60 dias.