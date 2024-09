Investigação Notícia

TRF1 retira acusação contra um dos réus pela morte de Bruno e Dom

Decisão desta terça-feira (17) derruba deliberação da Justiça Federal em Tabatinga (AM) que levou Oseney da Costa de Oliveira para julgamento pelo Tribunal do Júri. Indigenista e jornalista foram mortos no dia 5 de junho de 2022, vítimas de uma emboscada na região do Vale do Javari

17/09/2024 - 18h28min