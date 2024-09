Quatro cidades do Rio Grande do Sul receberam atualização no sistema de monitoramento do nível de rios em paralelo com o restabelecimento das medições após a enchente de maio. Um novo recurso foi instalado em réguas automáticas do Rio Taquari nos municípios de Lajeado, Encantado, Muçum, além de uma que monitora o Rio Caí, em São Sebastião do Caí.