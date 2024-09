Parte da pista da BR-116 cedeu no km 407, em Camaquã, no sentido Capital-Interior. A rodovia está parcialmente bloqueada, mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o fluxo flui com alguma lentidão na região, porém sem a interrupção do tráfego, que transita nas pistas do sentido Interior-Capital.