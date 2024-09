Seis meses depois Notícia

MP denuncia três pessoas por homicídio culposo de jovem indígena queimada após incidente com fondue em Rio Grande

Acusados são donos do restaurante e funcionária do estabelecimento. Para promotor, houve negligência e imprudência no manuseio do aparelho. Jaqueline Tedesco, de 26 anos, comemorava formatura com familiares e amigos em março deste ano

25/09/2024 - 17h59min