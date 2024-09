Nesta quinta-feira (26), a previsão é de chuva desde cedo em diversas regiões do Estado. Há risco elevado para temporais e chuva volumosa em Porto Alegre, na Região Central, nas Missões e no Noroeste. Na Campanha, Fronteira Oeste e Sul o tempo também será chuvoso, com possibilidade de raio e vento intenso em pontos isolados.