Donos de restaurante e funcionária são indiciados por morte de indígena após acidente com aparelho de fondue

A Polícia Civil indiciou três pessoas pela morte da jovem indígena Jaqueline Tedesco, 26 anos, após um incidente com um aparelho de fondue em um restaurante, durante seu jantar de formatura em Direito na Universidade Federal do Rio Grande (FURG). As identidades dos investigados não foram divulgadas, por impedimento da lei, mas a reportagem apurou que são os donos do restaurante e uma funcionária. Eles foram indiciados por crime de homicídio culposo, quando não há intenção de matar.