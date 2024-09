Foi encontrado na manhã desta sexta-feira (13) o corpo do jovem que estava desaparecido após entrar no mar, em Capão Novo, no Litoral Norte. Diego Oliveira de Carvalho, 18 anos, era morador de Alvorada, havia ido visitar a irmã gêmea no final de semana na praia e desde sábado não era visto, após sair para andar de bicicleta.