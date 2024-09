Balanço da Defesa Civil Estadual, divulgado nesta quarta-feira (25), aponta que ao menos 27 municípios reportaram problemas em razão dos temporais no Rio Grande do Sul. O número de regiões afetadas aumentou na comparação com terça-feira (24), quando 13 cidades contabilizavam danos. De acordo com a atualização mais recente do levantamento, 859 pessoas estão fora de casa.