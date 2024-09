No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers), Eduardo Trindade, e o doutorando em Direito na PUCRS, Guilherme Schoeninger, para debater se testemunhas de jeová têm direito de recusar transfusão de sangue.