No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o chefe de Emergência Ambiental da Fepam, Rafael Rodrigues, o meteorologista do Climatempo, Guilherme Borges, e a médica pneumologista membro da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Rio Grande do Sul (SPTRS), ⁠Caroline Freisleben, para debater sobre o efeito da fumaça das queimadas para a saúde.