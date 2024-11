“É na hora que todo mundo esqueceu que a gente precisa lembrar”, diz a mensagem pintada em um paredão vermelho no coração de Porto Alegre. Criado pela artista plástica Mana Bernardes a convite do Instituto Mari Johannpeter, o mural faz parte do projeto Paredes com Propósito, que devolveu as cores a dezenas de casas atingidas pela enchente.