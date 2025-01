Os 25 anos de um dos destinos mais românticos e charmosos do RS

Com 15 cabanas de luxo cercadas do verde na Mata Atlântica, a Pousada do Engenho, em São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra, completa 25 anos em 2025. A propriedade era um sítio na década de 1970 e, aos poucos, se tornou um dos destinos mais requisitados do país por casais em busca de sossego, conforto, privacidade, romance e sofisticação.

— Levamos 14 anos para construir as cabanas e fizemos o test drive de cada uma delas para garantir que tudo ficasse perfeito. Queríamos receber as pessoas do jeito que gostaríamos de ser recebidos — diz Alex Alano, à frente do empreendimento.

Pioneira na Associação Roteiros de Charme no Rio Grande do Sul (na categoria máxima, "esmeralda"), a pousada terá programação cultural e vouchers de aniversário, com descontos, que poderão ser usados por um ano. É uma ótima oportunidade para quem ainda não conhece o local, a 45 minutos de Gramado.

Todas as cabanas têm lareira, banheira de hidromassagem e ar-condicionado, com detalhes que as tornam simples e luxuosas ao mesmo tempo, como o uso de madeira e o skylight, teto que se abre para proporcionar luz natural ao ambiente e a observação das estrelas.

Alex Alano, à frente do empreendimento, também é músico. Ana Kruger / Divulgação

O clima de romance no Engenho inclui mimos aos hóspedes como incensários com aromas afrodisíacos, roupões, espuma de banho, água alcalina com PH9 em garrafas de vidro e tampa de inox e, na varanda, cadeiras de balanço com mantinhas para curtir o friozinho da região, mesmo no verão.

Desde 2018, o lugar é autossuficiente em energia elétrica graças à instalação de uma usina de energia solar própria. Outras medidas, como o fim do uso de garrafas plásticas, o tratamento de efluentes, a compostagem e uma vaga para abastecimento de carros elétricos tornam o local sustentável (de verdade, não apenas no discurso), uma das exigências para quem se habilita a entrar na Associação Roteiros de Charme.

Casa na árvore

A famosa Casa da Árvore, onde dá para curtir um belo jantar a dois. Pousada do Engenho / Divulgação

Um dos destaques da propriedade é uma casa na árvore. Mas não é qualquer casinha, não. Trata-se de uma cabana climatizada, construída sobre uma canela-preta, a sete metros de altura, e preparada para oferecer café da manhã, almoço e jantar à luz de velas para casais.

— No passado, era a "casa do Tarzan". Tive a ideia de aproveitá-la depois de uma viagem a Maceió, onde visitei uma pousada parceira. Voltei, apresentei à ideia ao meu irmão, que é marceneiro, e ele topou na hora. Virou um diferencial — destaca Alano.

Casa de Babette

A Pousada do Engenho conta ainda com a Casa de Babette, um restaurante com vista para o jardim principal, que prepara um menu com sabores da culinária gaúcha, mineira, indiana, francesa e tailandesa. O espaço abre para visitantes, das 8h30min às 22h.

Outros destaques

A piscina externa está cercada pela natureza, iluminada e com água aquecida. Também são opções de atividades para o casal a academia de ginástica, eventos culturais, lojinha com peças de arte e passeios de bicicleta pelos arredores da pousada. E na hora de relaxar, o spa oferece diferentes opções de massagem e ofurô.

Os cuidados ambientais estão em todos os ambientes. Nas piscinas, um sistema de salinização (eletrólise de sal grosso sem iodo) elimina o residual de cloro químico. E o manejo dos jardins é integralmente ecológico, sem utilização de nenhum produto químico.

Um pouco da história

Pousada do Engenho / Divulgação

O lugar era o sítio de Newton Alano (irmão de Alex) e de toda uma geração de amigos que curtia o frio de São Chico nos anos de 1970. No local, bem próximo ao lago São Bernardo, a casa principal foi erguida em 1979.

No final dos anos 90, Alano casou-se, foi morar no Chile e deixou o espaço com um cuidador. Na época, o advogado já havia implantado o Sítio Pé na Terra, em Novo Hamburgo – ícone nos anos 1990 de agricultura ecológica e associativa.

A propriedade de São Francisco de Paula foi, então, colocada à venda no ano 2000.

— Quando ficamos sabendo, um amigo botou pilha, dizendo que não devíamos deixar vender — recorda Alano, que é músico e decidiu embarcar na onda.

Ele, a então companheira, Suravi Lemos, e os amigos André Machado e Suzana Rodrigues compraram a propriedade e transformá-la.

De uma antiga sala de banhos, nasceu a primeira cabana. Depois, uma sauna virou uma segunda cabana. E assim começou. Um dia, o irmão voltou, se apaixonou e decidiu virar sócio investidor da Pousada do Engenho.

Foram 14 anos para concluir as 15 cabanas, cirurgicamente construídas na mata. A última foi inaugurada no Réveillon de 2014. Alex e Newton, hoje Ananta Alano, foram sócios por muitos anos, e também de Suravi Lemos, mineira que criou o Restaurante Casa de Babette. Hoje, Alex é o CEO e proprietário.

O nome

O nome da pousada é inspirado em um engenho de farinha que o fundador comprou completo na Praia do Rosa, em Santa Catarina, e montou em São Chico. O maquinário depois foi doado para a prefeitura de Novo Hamburgo, mas algumas peças foram recuperadas e ainda estão na pousada.

Associação Roteiros de Charme

A Associação de Hotéis Roteiros de Charme une as hospedagens mais charmosas do Brasil que, além de empreendimentos incríveis e instalados em destinos espetaculares, seguem um Código de Ética e de Conduta Ambiental construído em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (que se tornou referência internacional da iniciativa privada no segmento de hospitalidade).

Todos os anos, hotéis se candidatam para fazer parte da entidade, mas nem todos são aceitos. Para integrar a associação, os empreendimentos devem passar por uma avaliação criteriosa e monitoramento.

Em 2025, a Roteiros de Charme reúne 69 estabelecimentos em 62 destinos espalhados por 17 Estados. O Rio Grande do Sul conta com 3 locais, dois estreando em 2025, em Gramado (Castelo Saint Andrews e Le Boutique Hotel).

A associação é signatária da "Declaração de Glasgow", iniciativa da Organização das Nações Unidas, por meio da UN Tourism, sediada em Madri.

Todos os estabelecimentos que fazem parte da associação têm como público-alvo viajantes que buscam experiências de hospedagem exclusivas e personalizadas, sejam elas de romantismo, autenticidade, natureza e ecoturismo, tranquilidade, cultura, patrimônio ou gastronomia.

Aniversário

Vouchers de aniversário

A pousada terá vouchers com descontos de até 40% que serão vendidos durante uma janela de 25 dias em 2025, em data a ser divulgada. Os vouchers adquiridos neste período poderão ser usados por um ano, exceto em datas especiais, eventos e feriados.

Programação cultural

5 de Abril - Clube do Livro Fê Pandolfi, com jantar e programação especial (Saída Literária)

Fê Pandolfi, escritora e influenciadora literária. Julio Cordeiro / Divulgação

17 de Maio - show de Antônio Villeroy

31 de Junho - jantar harmonizado com chef convidado

22 de agosto - celebração de aniversário - Noite de Jazz

Onde fica

São Francisco de Paula está a 48 quilômetros de Gramado e a 71 quilômetros de Cambará do Sul – a terra dos Cânions -, estrategicamente posicionada como ponto de partida para os melhores passeios na região.