Trufa descoberta em solo gaúcho será alvo de degustação em Porto Alegre

Até pouco tempo, acreditava-se que a trufa — iguaria rara, oculta no solo e valiosa na alta gastronomia — não existia no Brasil. Era conhecida principalmente em regiões da Europa, na Itália e na França, escondida em meio às raízes de carvalhos e castanheiras. Ledo engano.

A trufa gaúcha sapucay (descoberta em Cachoeira do Sul) tornou-se ingrediente cobiçado mundo afora e, agora, será tema de uma degustação orientada no Instituto Ling.

Em única edição, o encontro será no dia 23 de janeiro, quinta-feira, às 19h, e contará também com vinhos gaúchos selecionados.

Caberá ao biólogo Marcelo Sulzbacher, especialista no estudo de fungos comestíveis no Brasil e um dos responsáveis pela descoberta, comandar a noite.

O evento, que unirá teoria (com explicações detalhadas) e paladar (para tirar a prova), contará ainda com as participações do agrônomo e mestre em botânica Paulo Backes e do chef de cozinha Antonio Pettini.

Além de atuar como fotógrafo e paisagista, Backes é o nome por trás da empresa Monte Vinhos de Autor, que produz vinhos de baixa intervenção com diferentes castas de uvas, a maioria com fermentações selvagens e naturais. Backes levará cinco dos seus rótulos para serem conhecidos na degustação, acompanhados por tapas preparadas pelo chef Pettini.

O menu contará com iguarias como patatitas (batatas) com aioli trufado, montadito (um pequeno sanduíche) de purê de feijões, cogumelos recheados com ghee (um tipo de manteiga) trufada, além da estrela da noite, a trufa sapucay, com um bocadito de setas.

A espécie, que era conhecida por crescer junto a nogueiras nos Estados Unidos, foi encontrada em Cachoeira do Sul, em 2016, em meio a uma produção de noz pecan. Isso ocorreu depois de Sulzbacher visitar mais de 30 fazendas gaúchas em parceria com pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria, entre eles o agrônomo Diniz Fronza.

Serviço

Degustação Orientada: Trufas e Vinhos Gaúchos

Com o pesquisador e educador Marcelo Sulzbacher, o agrônomo e mestre em botânica Paulo Backes e o chef Antonio Pettini

Dia 23 de janeiro, quinta-feira, das 19h às 21h

Instituto Ling (Rua João Caetano, 440 - Três Figueiras - Porto Alegre)

Ingressos: R$ 380 (preço único)

Pontos de venda: www.institutoling.org.br ou na recepção do Instituto Ling: de segunda a sábado, das 10h30min às 20h

Especial de verão

A programação faz parte da agenda especial de verão do Instituto Ling, que ainda conta com atividades em diversas áreas do saber.