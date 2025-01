A humilhação dos sóbrios

A nova expressão da moda é um tanto quanto melodramática, mas traduz uma prática mais comum do que a gente imagina (até optar pelo drinque sem álcool no happy hour da turma). Ao negar aquele canecão de chope cremoso, você se torna um ser de outro mundo. O álcool é parte da nossa cultura.

— Como assim, nem um brinde? Só um copo não vai fazer mal — argumenta o amigo ou a amiga, com a melhor das intenções do mundo, sem perceber que está praticando a tal “humilhação”.

Antes que você me pergunte, não sou alcoólatra e amo vinho e espumante (principalmente se forem da Serra). Gosto muito de cerveja, caipirinha, cachaça, Gin Tônica e otras cositas más. Este texto não é contra a indústria nem contra quem bebe. Nada disso. A ressalva não invalida a decisão de moderar o consumo — beber menos e com mais qualidade.

Aliás

Gen Z

A redução no consumo do álcool tem se revelado uma tendência em especial entre membros da geração Z (pessoas de 20, 25 anos de idade).

Entre essa turma, avançam as bebidas com baixo ou zero teor alcoólico. Aí entram os mocktails (drinques que imitam coquetéis e podem ser muito saborosos), as cervejas e os vinhos sem álcool (estes, inclusive, já presentes nos catálogos de vinícolas gaúchas).