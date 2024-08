O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu um minuto de silêncio para as vítimas do avião com 57 passageiros e quatro tripulantes que caiu na cidade de Vinhedo, em São Paulo, nesta sexta-feira (9). Segundo a prefeitura de Valinhos, cidade vizinha, não há sobreviventes. Inicialmente, as informações divulgadas davam conta de 58 passageiros, mas o número foi mais tarde revisado.