Dois aviões comerciais com passageiros precisaram realizar pousos de emergência em aeroportos de São Paulo em menos de 12 horas. Na noite de sexta-feira (16), um Boeing 777 da American Airlines, que decolou de Guarulhos com destino a Miami, retornou ao aeroporto brasileiro após uma indicação de falha no trem de pouso. O pouso ocorreu com segurança, e a aeronave foi inspecionada por equipes de emergência.