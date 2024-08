No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o secretário de Obras e Infraestrutura de Porto Alegre, André Flores, o assessor de assuntos governamentais do Sindilojas Porto Alegre, ⁠Victor Pires, e a sócia do Café e Confeitaria Matheus, ⁠Renata Soares, para debater os impactos das obras no comércio do Centro Histórico de Porto Alegre.