No episódio do Conversas Cruzadas desta quarta-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe a médica e membro da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT), Maria Enedina Scuarcialupi, e o farmacêutico e ex-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, para debater se o cigarro eletrônico deve seguir proibido ou ser liberado no Brasil.