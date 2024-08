No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Gabriel Jacobsen recebe a conselheira tutelar de Porto Alegre, Vitória Sant’Anna, o advogado especialista em direito da família e sucessões, Zândor Albino, e a repórter de Zero Hora, Leticia Mendes, para debater a segurança de crianças e adolescentes no Rio Grande do Sul.