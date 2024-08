Clientes reclamam de lojas de móveis que não entregaram produtos comprados após enchente

Quando conseguiu voltar para casa no dia 2 de junho, uma moradora do bairro Rio Branco, em Canoas, tratou de logo comprar os móveis destruídos pela enchente. Com o auxílio reconstrução de R$ 5,1 mil e o FGTS sacado pelo irmão, comprou duas peças de cozinha, três guarda-roupas e uma cama no Atacadão Miranda Móveis do bairro Boqueirão, num valor aproximado de R$ 7,5 mil. Quando o prazo de 40 dias passou, a moradora, que não quis se identificar, recebeu uma ligação da loja.