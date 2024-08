Acidente em Vinhedo: agência estrangeira que atuou em caso Air France ajuda na investigação

Equipes da França vieram ao Brasil para colaborar com a investigação do acidente com o avião da Voepass que causou a morte de 62 pessoas na sexta-feira (9). Agentes do escritório de Investigações e Análises para a Segurança da Aviação Civil (Bea), agência francesa que investiga acidentes aéreos, chegaram na manhã deste domingo (11) ao local da queda em Vinhedo, interior de São Paulo. O órgão é o mesmo que investigou as causas do desastre da Air France, de 2009, em um voo entre o Rio e Paris.