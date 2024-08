Drenagem urbana Notícia

RS não corre risco de perder aporte destinado ao sistema de proteção contra cheias, diz Secretaria da Reconstrução

Governo federal anunciou, na terça-feira (30), R$ 8,9 bilhões do PAC Seleções para obras no Rio Grande do Sul. Secretário afirma que repasse do dinheiro dependerá dos projetos e que não há prazo para que o recurso expire

31/07/2024 - 18h08min Atualizada em 31/07/2024 - 18h11min